Inter, pressing Chelsea su Dumfries: pronto il piano B

MILANO - Il vertice andato in scena ieri tra l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, e la dirigenza nerazzurra (Marotta, Ausilio, Baccin) ha fatto intendere una cosa. L'Inter non lascerà partire Denzel Dumfries per meno di 45 milioni. Questa la richiesta del club nerazzurro dopo una prima offerta fatta pervenire dal Chelsea di 25 milioni di euro. Troppo pochi per l'Inter, considerando che già Perisic è andato via e un restyling delle fasce a pochi giorni dal via del campionato è assai complicato da portare avanti. Ecco dunque che in viale della Liberazione si progetta un piano B in caso di offertona irrinunciabile per Dumfries (ricordiamo sempre l'obiettivo imposto dalla società nerazzurra di un saldo attivo di 60 milioni di euro entro giugno 2023). Con già dentro Bellanova e Darmian è chiaro che un altro acquisto servirà a Simone Inzaghi sulla corsia destra. La prima idea dell'Inter è Wilfried Singo del Torino. In Italia l'altro nome sul taccuino nerazzurro è Manuel Lazzari, un pupillo di Inzaghi ai tempi della Lazio. Altra ipotesi è quella legata all'ex Fiorentina Alvaro Odriozola, tornato al Real Madrid dopo una buona stagione in prestito ai viola: la formula dell'operazione sarebbe un prestito oneroso con possibilità di riscatto tra un anno.