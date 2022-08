Sanchez al passo d'addio

MILANO. Inter e Sanchez sono vicine all’accordo. Già in serata, o al massimo domani verrà data notizia sul sito ufficiale della risoluzione consensuale del contratto. Il cileno nella cena con il procuratore Fernando Felicevich ha accettato l’offerta arrivata dall’Inter che - comprese alcune pendenze che le parti si trascinano dalla stagione 2020-21 - dovrebbe attestarsi complessivamente sugli otto milioni (la buonuscita è la metà). Il cileno, che verrà ricordato per il gol decisivo in Supercoppa alla Juve (12 gennaio) sogna Barcellona ma - a meno di colpi di scena - dovrà “accontentarsi” dell’Olympique Marsiglia. Dopo la cena con Felicevich le sue ultime parole da giocatore nerazzurro: «Vado a giocare, voglio ancora vincere». All’Inter, per lui - anche per colpa di un ingaggio da 7 milioni a stagione - non c’era più spazio.