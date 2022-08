Inter, proposto di nuovo Acerbi: Marotta e Ausilio dubbiosi

MILANO - Oggi il Villarreal, poi da domani inizierà la settimana che porterà alla prima giornata di campionato, ma che darà il via anche agli ultimi 25 giorni di mercato. L’Inter deve sistemare le ultime uscite - i soliti Sanchez (ieri esentato dall'allenamento, la chiusura del rapporto col club nerazzurro è stata trovata, ma il cileno prende tempo e nicchia con l'Olympique Marsiglia, incontrato in mattinata, nella speranza di offerte da top club), Pinamonti, Casadei, Salcedo e Agoume - e attende fra ansia e tranquillità possibili movimenti intorno a Skriniar e Dumfries . Da una parte la dirigenza, spalleggiata da Inzaghi, non intende più avallare un'uscita importante, rimandando l'incasso "salva-bilancio" al primo semestre del 2023, ma dall'altro lato Marotta e Ausilio non possono esimersi dall'ascoltare eventuali offerte, soprattutto se importanti, da 70 milioni per Skriniar e 50 per Dumfries.

Singo se parte Dumfries, Acerbi lascia perplessi

Il difensore sembra più lontano dal Psg, mentre l'esterno rimane nel mirino del Chelsea (così come Casadei che ha cambiato procuratore, scegliendo Busardò), che però ha speso molto per Cucurella: «I trasferimenti finora parlano da soli, abbiamo un ritardo», ha spiegato ieri in conferenza stampa Tuchel, tecnico dei Blues. Arriverà la fatidica offerta monstre per Dumfries? Nel caso l'Inter continua a ritenere Singo del Toro la prima scelta (poi Odriozola, Castagne e Lazzari). Ieri l'agente Pastorello è stato in sede e ha parlato con Ausilio e Baccin. Ha offerto di nuovo Acerbi, ma l'Inter per ora rimane sempre fredda. Per ora, poi se il 30-31 agosto la situazione difensore centrale fosse ancora aperta e Lotito aprisse al prestito...