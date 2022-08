Inter, Pinamonti e Casadei in uscita: si completa il piano salva big

MILANO - Il piano per salvare i big passa per le cessioni di Casadei (al Chelsea) e Pinamonti (al Sassuolo), da completarsi in settimana per evitare partenze dopo l'inizio del campionato. Se il sacrificio di Pinamonti era previsto, l'Inter aggiunge quindi quella di Casadei per il quale si punta ad incassare 20 milioni tra parte fissa e bonus. Un piano salva big doloroso (comporterà perdere il controllo sul giovane protagonista della Primavera), ma necessario per la tranquillità delle casse. E, con l'uscita di Alexis Sanchez, tutte queste operazioni porteranno alla riduzione del 10% del monte ingaggi, contribuendo trovare la stabilità economica. E quindi magari a resistere meglio agli assalti di Paris Saint Germain e Chelsea rispettivamente per Skriniar e Dumfries, a meno di offerte realmente da capogiro.