Inter, rescissione con Sanchez: per il cileno c'è il Marsiglia

MILANO - La settimana delle uscite. Alexis Sanchez ha ormai chiuso la propria avventura all'Inter, con il cileno che la sorsa settimana ha trovato l'accordo con il club nerazzurro per rescindere (al giocatore tra buonauscita e stipendi arretrati circa 8 milioni lordi). L'agente Felicevich ha l'intesa con il Marsiglia sulla base di un biennale da 3 milioni, anche se il cileno conta sempre in un ritorno di fiamma del Barcellona. L'Inter, intanto, si prepara a definire le cessioni dei giovani Pinamonti e Casadei (stellina classe 2003 della Primavera) per racimolare un tesoretto sempre utile e prezioso. C'è da dire che ormai l'obiettivo di chiudere il mercato con un saldo attivo di almeno 60 milioni di euro verrà posticipato e, con ogni probabilità, raggiunto entro il 30 giugno 2023. Le sirene di mercato per Skriniar (Psg e Chelsea) e Dumfries (Chelsea) rimangono sullo sfondo, ma in casa nerazzurra si è deciso di non lasciare partire i big. Su Casadei è sempre forte il Chelsea che in settimana potrebbe rilanciare fino a 15 milioni (prima offerta da 8 milioni). L'Inter conta di incassare 20 milioni dalla cessione di Pinamonti al Sassuolo, che potrà accelerare i tempi dopo l'uscita di Raspadori in direzione Napoli.