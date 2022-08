Inter, per la difesa idea Chalobah del Chelsea

MILANO - La difesa tiene banco in casa Inter. Da una parte bisogna capire se, e fino a che punto, Psg e Chelsea torneranno a bussare per Skriniar e Dumfries; dall'altro c'è da individuare un nome in entrata anche e soprattutto alla luce degli scenari che potrebbero coinvolgere in uscita uno dei due difensori. L'inter cerca una soluzione a costo zero o comunque a basso costo e il nome nuovo che è emerso è quello di Trevoh Chalobah 23enne inglese di proprietà del Chelsea. Con gli inglesi i rapporti sono ottimi, viste le operazioni Lukaku e Casadei, e visti anche i colloqui per Dumfries. Chalobah è attualmente chiuso, per cui il Chelsea potrebbe aprire al prestito. Via non praticabile per Akanji: il Borussia Dortmund continua a chiedere almeno 15 milioni. Acerbi resta sullo sfondo: negli ultimi giorni di mercato Lotito potrebbe aprire alla possibilità di cederlo in prestito.