Inter, ora Acerbi mette fretta. Il Chelsea apre su Chalobah. Sullo sfondo resta Akanji

MILANO - Da oggi il mercato dell’Inter entrerà nel vivo per consegnare a Inzaghi il difensore centrale. I nomi in ballo sono due, Acerbi della Lazio e Chalobah del Chelsea, con Akanji del Borussia Dortmund sullo sfondo (rimane il preferito, ma è il più caro). L’Inter guarda ancora con interesse a Chalobah, il Chelsea pare disposto a darlo in prestito secco, ma vorrebbe darlo a una squadra che gli dia minuti per giocare con continuità. Per questo il club nerazzurro si è portato avanti con Acerbi su spinta soprattutto del difensore che, fuori dal progetto Lazio, vorrebbe tornare a lavorare con Inzaghi e - per ora - ha risposto «no, grazie» al sondaggio dell’Olympique Marsiglia.