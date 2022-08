Inter, casting centrali: Chalobah e Akanji i preferiti, ma Acerbi spera

Acerbi in stand-by

Come raccontiamo da un paio di giorni, nel weekend l’Inter si è avvicinata molto ad Acerbi. O, forse, sarebbe meglio dire che Acerbi si è avvicinato all’Inter. Venerdì il suo agente Pastorello si è recato a Roma per ottenere dal presidente Lotito l’apertura a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto e non obbligo (Acerbi ha il contratto fino al 2025). Missione compiuta, con il difensore che non ha prestato attenzione a un sondaggio dell’Olympique Marsiglia e, deciso a tornare a lavorare con Inzaghi, ha dato la disponibilità a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto da incassare dalla Lazio per agevolare l’operazione. I club devono ancora trovare un’intesa sulla valutazione del riscatto tra dieci mesi, ma quello sembra un ostacolo superabile. Piuttosto, come dicevamo, in questo momento, a dieci giorni dal termine del mercato, è più Acerbi a spingere per la soluzione nerazzurra - oggi Pastorello potrebbe fare visita a Marotta e Ausilio - che l’Inter a pressare per averlo. A Milano, tolto Inzaghi, da settimane non ritengono Acerbi un piano “A” per completare la retroguardia, non fosse altro perché il nazionale azzurro è un ’88 come Ranocchia (lasciato andare via a parametro zero) e, a differenza dell’ormai ex interista, percepisce il doppio di ingaggio (2.6 milioni a Roma contro l’1.2 guadagnato dall’attuale difensore del Monza nell’annata ’21-22). L’Inter però si è voluta cautelare, portandosi avanti con Acerbi e Lazio in attesa di capire se in questo rush finale del mercato potrà arrivare a un altro degli obiettivi trattati: in caso negativo, chiuderà per Acerbi, ma la speranza del difensore di arrivare a Milano prima Lazio-Inter in programma venerdì all’Olimpico pare destinata a rimanere tale. Per ora.

Akanji e Chalobah, novità in arrivo?

L'Inter sta prendendo tempo perché vuole capire se esistono possibilità di arrivare ad Akanji o Chalobah, profili più giovani di Acerbi - lo svizzero ha 27 anni, l'inglese 23 - e considerati più complementari ai difensori in organico: Acerbi infatti è mancino e potrebbe giocare da vice De Vrij o sostituire Bastoni, ma nel ruolo di braccetto sinistro Inzaghi può contare anche su Dimarco. Manca invece un vero vice Skriniar: è vero che ci sono D'Ambrosio e Darmian, ma non sono reali difensori centrali e l'Inter vorrebbe uno specialista in grado di giostrare sul centro-destra nel caso in cui Skriniar venisse spostato a volte al centro al posto di De Vrij, come già successo la scorsa stagione. Chalobah piace molto all'area tecnica, il Chelsea ha aperto al prestito secco perché non intende perdere il controllo sul giocatore, ma vorrebbe anche che il ragazzo giocasse con continuità per crescere. Inoltre, a Tuchel manca ancora un rinforzo in difesa (aspetta Fofana del Leicester) e dunque non ha fretta di cederlo. Akanji è in scadenza di contratto nel 2023, non rinnoverà e il Borussia l'ha messo fuori rosa. Nonostante ciò i tedeschi chiedono 15 milioni, troppi per l'Inter che, nel caso, punterebbe a bloccarlo in vista per la prossima estate. Akanji però sta provando a convincere il Borussia a rinnovare il contratto fino al 2024 per poter agevolare a quel punto un trasferimento in prestito con diritto-obbligo di riscatto. Così il Borussia non lo perderebbe gratis e lui potrebbe andare all'Inter. Non è semplice, ma a Dortmund ci stanno pensando e a Milano sperano.