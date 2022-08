Inter-Chalobah, spunta il Lipsia

MILANO - L'Inter si è messa in lista di attesa per Chalobah: la formula del prestito secco potrebbe sbloccare il difensore dal Chelsea. Tuttavia dall'Inghilterra, per la precisione dall'Evening Standard, arriva la notizia che su Chalobah (che comunque gradisce la destinazione Inter) ci sarebbe anche il Lipsia, che lo avrebbe individuato come sostituto di Klosterman, infortunato. Non è quindi del tutto tramontata la pista Akanji, ma sarà difficile strappare il prestito secco al Borussia Dortmund, visto che il contratto del giocatore scade nel 2023 e i tedeschi non intendono prolungare apposta per definire l'operazione. Sullo sfondo resta Acerbi, che arriverà solo in caso di fumata nera per Chalobah e Akanji: non solo per questioni anagrafiche, ma anche perché l'italiano viene considerato impiegabile solo nel ruolo di centrale della difesa a tre, mentre gli altri due sono considerati idonei anche per le altre posizioni.