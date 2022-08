Acerbi? Allora per l’Inter era meglio tenersi Ranocchia

ROMA. Sei giorni di differenza (uno è nato il 10 febbraio 1988, l’altro il 16) e la sensazione che entrambi il meglio l’abbiano già dato. Francesco Acerbi è pronto a riabbracciare Simone Inzaghi, mentre Andrea Ranocchia è stato rottamato senza grandi pensieri essendo il suo contratto in scadenza al 30 giugno. Quanto sta accadendo intorno al vice De Vrij testimonia come, dopo aver perso Bremer, il mercato dell’Inter si sia impantanato anche per l’assenza di budget (già è stata durissima far digerire a Suning il fatto che l’obiettivo di chiudere il mercato con 60 milioni di attivo sarebbe stato rimandato al 2023). Le piste che portano a Chalobah e Akanji avevano pure un senso per il futuro (ma il Chelsea deve chiudere prima per Fofana e chiede soldi per il prestito, mentre il Dortmund vuole monetizzare), mentre Acerbi è il classico rattoppo di fine mercato, come lo è stato Felipe Caicedo a gennaio. Entrambi sono graditissimi all’allenatore e stati considerati “piani B” dalla dirigenza (ma, ripetiamo, senza budget a disposizione è difficile fare strada sul mercato) e la speranza è che Acerbi non ripercorra la parabola dell’attaccante che, nella mente di Inzaghi, doveva essere decisivo per sbloccare - o aggiustare - le partite negli ultimi 20' (ma l’allenatore, dopo aver mandato in campo Caicedo a Marassi col Genoa, ha immediatamente capito quanto fosse claudicante la condizione del “killer” ammirato alla Lazio). Detto questo, ci sono buoni motivi per pensare che Acerbi non ripercorra la parabola del collega. In primis perché la sua posizione in campo gli permette di gestirsi anche in una fase discendente della carriera, in secondo luogo perché Caicedo era arrivato all’Inter a metà stagione, mentre Acerbi avrà tutto il tempo per acquisire la forma migliore dopo un’estate turbolenta. Certo è che, visto l’epilogo della storia, sarebbe forse stato meglio rinnovare il contratto a Ranocchia, uno che per anni ha fatto panchina senza fiatare e l’unico giocatore rimasto in rosa che era testimone vivente degli anni bui seguiti agli ultimi botti morattiani, il che - in uno spogliatoio - poteva rappresentare un utile esempio per mantenere alta la fame del gruppo.