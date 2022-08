Inter, Zhang e il no all’arrivo di Acerbi

MILANO - Stasera si gioca, a San Siro con la Cremonese (attesi oltre 70mila spettatori), ma all’Inter ieri non si parlava che di Lukaku (l’esito degli esami è stato sconfortante: il belga rischia di tornare dopo la sosta) e di Acerbi . In teoria doveva essere il giorno in cui mettere a posto gli ultimi tasselli con la Lazio e con Federico Pastorello , procuratore del giocatore, per far sì che oggi il centrale sbarcasse a Milano per sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alla firma del contratto (prestito secco) che l’avrebbe legato all’Inter fino a giugno. Invece è arrivato, a sorpresa, l’altolà di Steven Zhang , dovuto all’input da parte di Suning di non aumentare il monte ingaggi. E dire che Acerbi, pur di venire all’Inter, si era detto disposto a rinunciare a un paio di mensilità pendenti da parte laziale, però il suo ingaggio sarebbe pesato, al lordo, circa 2,8 milioni per l’Inter: troppi secondo la proprietà che già ha dovuto digerire un attivo sul mercato molto inferiore rispetto a quanto previsto.

Inzaghi, un'Inter di grane

Marotta e Ausilio in pressing

Quanto accaduto, ha spiazzato Simone Inzaghi che, in più di una occasione, ha sottolineato nelle ultime settimane la necessità di riempire la casella lasciata aperta dall’addio di Ranocchia e - di riflesso - convinto Marotta e Ausilio ad avviare un’opera di persuasione su Zhang per convincerlo a dare il via libera all’affare. Questo anche se - va detto per onestà intellettuale - nel ruolo di vice De Vrij, l’allenatore può utilizzare Skriniar e Bastoni e, come “braccetto”, oltre ai soliti noti può contare pure su Darmian. Inoltre nell’ultima stagione Ranocchia ha giocato appena 10 partite, ma solo 5 da titolare: con lo Shakhtar in Champions, con l’Empoli in Coppa Italia (dove con un gol in mezza rovesciata al 90’ ha salvato i nerazzurri dall’eliminazione) e altre tre gare in campionato (Udinese, Napoli e Torino).

Inter, c'è Radu a San Siro

Suning presenta il conto

I responsabili dell’area tecnica, come sottolineato, cercheranno comunque di far cambiare idea al presidente, anche per premiare Inzaghi (primo sponsor di Acerbi) che in questi tempi tormentati è sempre stato un perfetto aziendalista e c’è la sensazione che la partita non sia ancora finita. Quanto successo però è sintomo di cosa potrà accadere nel prossimo futuro perché Suning inizialmente pretendeva un utile sul mercato da 80 milioni, poi - dopo un’altra grande opera di mediazione da parte dei dirigenti - si è arrivati a 60 e l’obiettivo non è stato raggiunto ma congelato con la promessa di centrarlo entro il 30 giugno. L’idea è di fare “all-in” per provare a vincere lo scudetto soltanto sfiorato nell’ultima stagione, ma c’è la certezza che in ogni caso la proprietà presenterà il conto, il che vorrà dire privarsi di uno o due big proprio al via del mercato, mettendo già in salita l’estate che verrà. Nel frattempo Ausilio e Baccin dovranno piazzare pure Salcedo (che guarda all’estero) e Agoumé, intenzionato a tornare in Ligue 1: mercoledì è fissato un incontro con gli agenti (Lorient e Troyes i club più caldi) per risolvere la questione. Ma Inzaghi aspetta ancora un difensore e stasera, se le acque saranno ancora ferme, lo ribadirà pure al termine della partita.