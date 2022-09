Inter, mercato caldissimo. Acerbi si sblocca, Al Khelaifi chiama Zhang per Skriniar!

MILANO - Ultime ore di mercato che si preannunciano caldissime in casa Inter. Sembra ormai fatta per il passaggio di Francesco Acerbi dalla Lazio al club nerazzurro. L'affare è ormai in dirittura d'arrivo e mancano solo alcuni piccoli dettagli da sistemare con il placet di Steven Zhang. Sarebbe già in corso lo scambio di documenti. La formula del trasferimento invece sarà il prestito con diritto di riscatto. Simone Inzaghi è dunque accontentato, ma resta guardingo. Secondo "L'Equipe", infatti, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a lanciare l'assalto finale per Milan Skriniar in queste ultime ore di mercato, con Al-Khelaifi che avrebbe avuto un colloquio telefonico proprio con Zhang. Giusto la scorsa settimana l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta sembrava aver messo fine alle speranze del Psg, ma da qualche ora ci sarebbe grande ottimismo ai vertici del club parigino.