Skriniar resta qui, la lezione dell'Inter al Psg: non è vero che con i soldi si compra tutto

Steven Zhang, 30 anni, è il più giovane presidente nella storia dell'Inter, al cui vertice siede ufficialmente dal 26 ottobre 2018. In meno di quattro anni, egli ha dimostrato carattere, decisione e, soprattutto, amore per l'Inter. Al punto di reggere il timone a ogni costo,anche da quando, fine 2020, Pechino ha dato un giro di vite agli investimenti esteri delle multinazionali cinesi, mettendo in seria difficoltà anche Suning a Milano. Ciononostante, Zhang ha allineato uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa di Lega nella bacheca di Viale della Liberazione e, alla conclusione di questo mercato, ha dato pure una lezione ai multimilionari del Psg, società che appartiene al fondo sovrano di uno stato straniero e ha una disponibilità pecuniaria illimitata. In questi ultimi dieci anni in cui, calcolo per difetto, il Paris ha speso oltre 1.200 milioni di euro per non vincere nulla in campo internazionale, al Parco dei Principi si era rafforzata la convinzione che con il denaro si possa comprare tutto. Zhang ha dimostrato quanto non sia vero, respingendo i reiterati assalti francesi a Skriniar, declinando anche l'ultima offerta di 70 milioni. Non solo: il presidente ha esaudito la richiesta Acerbi di Inzaghi, dopo avere tolto dal mercato Lautaro Martinez, Bastoni, Dumfries e Brozovic, riportando a casa Lukaku, prendendo Asllani, Onana, Mkhitaryan, Bellanova e il summenzionato Acerbi, campione d'Europa che merita grande rispetto e considerazione. Zhang ha rassicurato i tifosi e Inzaghi nel modo più efficace. Un proverbio cinese avverte: "Per conoscere un pesce, vai in acqua; per conoscere il canto di un uccello, vai in montagna". Significato: se vuoi conoscere una persona, avvicinati e osserva ciò che fa. Tanto più l'Inter conosce Zhang, quanto più lo apprezza.