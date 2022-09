Inter, la Premier League in pressing su Dumfries: "Concentrato solo sullo scudetto"

AMSTERDAM (OLANDA) - Il profilo di Denzel Dumfries piace e non poco in Premier League: secondo quanto riportato dal quotidiano 'The Express', Manchester United e Chelsea sarebbero disposte a mettere sul piatto un'offerta da 45 milioni di sterline (oltre 50 milioni di euro) per convincere l'Inter a privarsi del giocatore olandese. Lo stesso Denzel, intervistato dal quotidiano olandese 'De Telegraaf', allontana almeno per il momento i rumors di mercato che lo vedono protagonista dal ritiro della selezione oranje: "L'interesse dei grandi club mi lusinga, ma sono concentrato solo sull'Inter", ammette l'esterno nerazzurro che fissa gli obiettivi della stagione interista, nonostante un inizio deficitario: "Vogliamo vincere lo scudetto che abbiamo perso la scorsa stagione e ancora oggi brucia forte l'amarezza di aver perso il titolo", sottolinea Dumfries.