Inter, gli appunti di Ausilio su Nianzou e Pedraza

MILANO - Un taccuino pieno di appunti. Qualche conferma, nuove idee e pure qualcuno che non ha rispettato la premesse. Piero Ausilio, dopo il viaggio in terra spagnola svelato dai media locali - e confermato da successive verifiche - ragiona adesso su più opzioni per rinforzare un’eventuale Inter che sarà. Mouctar Diakhaby è stato rimandato dal dirigente interista e dall’ osservatore che era con lui a Siviglia-Valencia. Nonostante quindi un contratto in scadenza nel 2023 e l’appetibilità del low cost, il difensore al momento non scalda i nerazzurri.