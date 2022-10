Calciomercato Inter: piace Matturro, ma ha una clausola da sei milioni

MILANO. L’Inter ha messo le mani su Alan Matturro, difensore centrale mancino del Defensor Sporting - il settore giovanile più florido in Uruguay, promosso a pieni voti anche da Dario Baccin, braccio destro del ds Piero Ausilio rientrato ieri a Milano da Buenos Aires dopo una missione di una decina di giorni in Sud America per guardare partite e tenere vivi i rapporti con i vari operatori di mercato presenti laggiù. Il ragazzo, nonostante sia un 2004, gioca stabilmente titolare nel campionato uruguaiano e, fatto per nulla secondario, ha pure passaporto italiano. Già in estate il suo procuratore Marcelo Simonian ne aveva parlato all’Inter (i rapporti dell’agente con Ausilio sono ottimi) che ora ha deciso di passare all’azione per bloccare il ragazzo, in un’operazione stile Lautaro, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza dell’Ajax, altro club che aveva messo gli occhi sul centrale, la cui clausola rescissoria, inserita nel contratto in scadenza nel dicembre 2024, ammonta a 6 milioni di dollari (più o meno l’equivalente in euro).

Operazione in prospettiva estiva, quando - al di là di cosa potrà accadere per Skriniar (Marotta ha confermato l’ottimismo del club per il rinnovo) - andrà in scadenza il contratto di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi potrebbe tornare alla Lazio, a meno che non si riscrivano i parametri del suo contratto (il club di Lotito gli garantisce 2.6 milioni a stagione), il tutto senza dimenticare che, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Alessandro Bastoni, sarebbe per il club inevitabile valutarla, visto che un big andrà comunque sacrificato entro il 30 giugno. L’Inter con Matturro vuole replicare quanto fatto dal Milan con Kalulu: provare a pescare un talento futuribile nella speranza che possa sbocciare definitivamente in Italia, anche perché i parametri dei nostri club impongono scelte coraggiose su prototipi di giocatori che possono potenzialmente diventare dei big.