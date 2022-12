Carboni, Satriano, Mulattieri: la rincorsa dei prestiti l'Inter

C’è una squadra, quella di Simone Inzaghi, che lotta per rientrare in zona scudetto e per continuare a sognare in Champions, ma c’è anche un’altra numerosa squadra che lontano da Milano si sta giocando un futuro in nerazzurro. Sono moltissimi i giocatori che l’Inter ha spedito in prestito fra Serie A e B, Europa e addirittura Sudamerica. Prendendo in esame solamente i profili che hanno già avuto occasione di giocare in prima squadra o affacciarsi alla rosa dei grandi, sono 16-17 i calciatori che a fine annata potrebbero tornare a Milano per rimpolpare la rosa di Inzaghi. Alcuni certamente non lo faranno, anzi. E’ probabile che la dirigenza cerchi di piazzarli altrove o magari già venderli a gennaio per avvicinare il traguardo dell’attivo di mercato da 60 milioni da raggiungere entro il 30 giugno.

Uomini "cassa" Fra questi, sulla scia di quanto accaduto la scorsa estate quando hanno salutato definitivamente l’Inter sia Pinamonti che il giovane Casadei, è quasi scontata la cessione di Lazaro, oggi in prestito al Torino che vanta un diritto di riscatto a 6 milioni (con i granata che vorrebbero limare uno sconto). E’ possibile che vengano poi venduti anche Radu (è alla Cremonese, ma a gennaio potrebbe cambiare squadra), Sensi (prestito secco al Monza) e Males (attaccante svizzero al Basilea che vanta un diritto di riscatto). Fra i giocatori che hanno molte richieste il 23enne attaccante Colidio, oggi in Argentina al Tigre. L’accordo scadrà a fine dicembre, Colidio ha il contratto con l’Inter fino al30 giugno 2023, ma il club nerazzurro ha un’opzione unilaterale per prolungare al 2024. Possibile che l'opzione venga usata e che Colidio sia venduto al miglior offerente in Argentina. Fra le squadre interessate, il Racing dove gioca il centrocampista classe 2002 Alcaraz, da tempo sul taccuino di Ausilio. A proposito di centrocampisti, sembra destinato all'addio anche il francese Agoume. Dopo le esperienze con Spezia e Brest, il regista è tornato di nuovo in Francia al Troyes: il suo contratto scade nel 2025, la prossima potrebbe essere l'estate per fare cassa con la sua cessione.