Inter, Smalling insieme a Lukaku nel 2023?

Salvate il soldato Lukaku. L’Inter ritrova prima del previsto il centravanti belga, clamorosamente protagonista in negativo dell’eliminazione della sua nazionale dal Mondiale. Lukaku nei 45 minuti disputati giovedì contro la Croazia, nonostante una condizione fisica apparsa ancora lontana dal top, è stato determinante con la sua sola presenza per permettere al Belgio di mettere sotto gli avversari e creare diverse occasioni, peccato però che proprio lui le abbia poi fallite tutte, alcune banalmente. “Big Rom” ha lasciato il campo in lacrime, poi per la rabbia ha rotto una panchina e ha passato una notte insonne. Se già non era reduce da un periodo psicologicamente positivo, visto il triplo infortunio alla coscia sinistra che l’ha tenuto fuori dai giochi in nerazzurro dal 30 agosto fino alla sosta (salvo due brevi apparizioni a fine ottobre), adesso il rischio che si ripresenti a Milano “sotto un treno” è altissimo. Lukaku, come da accordi concessi a tutti i giocatori partiti per il Qatar, avrà ora a disposizione dieci giorni di vacanza, ma è assai probabile che rientri prima a Milano per riprendere ad allenarsi e non perdere quel poco di condizione trovata al Mondiale. La squadra dal 4 al 9 sarà a Malta, Lukaku potrebbe arrivare in città proprio quando i compagni torneranno dall’isola. Inzaghi e il suo staff stanno preparando un programma ad hoc per portarlo al massimo della condizione in vista della decisiva sfida col Napoli in programma il 4 gennaio. L’Inter giocherà tre amichevoli fra il 17 e il 29 dicembre, partite che torneranno utilissime proprio per verificare lo stato del belga.

Inter-Chelsea, Lukaku e il gentlemen agreement L'apporto alla causa finora deficitario di Lukaku (5 presenze per 256 minuti complessivi, 2 gol) non ha però cambiato i piani dell'Inter nei suoi confronti. Il ritorno del belga è ritenuto fondamentale per le sorti della squadra e il club continua a lavorare per tenerlo a Milano anche nella prossima annata, forte di un gentleman agreement trovato col Chelsea già la scorsa estate. Piuttosto andrà però discusso un nuovo accordo sul prestito o almeno questa è l'idea di Marotta e Ausilio. I problemi fisici di Lukaku sono stati importanti e l'Inter vorrebbe avere uno sconto rispetto ai quasi 8 milioni (più 3 di bonus) spesi per riaverlo, visto che quasi certamente il Chelsea non farà sconti sull'ingaggio (l'Inter paga 8.5 milioni dei 12 complessivi). Molto, ovviamente, passerà anche dalla seconda metà di stagione, con un Lukaku che vorrà dimenticare un 2022 da incubo per tornare... re di Milano.