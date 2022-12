Super Dumfries, ride pure l’Inter

MILANO - Un Dumfries così vale un tesoro. A pensarlo non è soltanto il suo ct Louis Van Gaal, considerato che l’esterno con un gol e due assist ha trascinato l’Olanda oltre l’ostacolo Stati Uniti, facendola approdare ai quarti del Mondiale. Un brindisi lo avranno fatto pure ad Appiano Gentile dato che “Kawasaki”, come l’hanno ribattezzato i compagni, può risolvere tutti i problemi di liquidità del club, generando pure una plusvalenza extralarge. Il club nerazzurro valuta l’esterno 60 milioni e, visto quanto fatto con gli States e l’impatto che può dare la vetrina mondiale, la cifra può trovare un compratore. Tutti gli indizi portano al Chelsea che da tempo è sulle tracce dell’olandese. Per il club nerazzurro, anche rinunciando a qualcosa sul costo del cartellino, l’ideale sarebbe se i Blues prendessero subito Dumfries lasciandolo in prestito fino a giugno (sulla falsariga di quanto fatto dal Tottenham con l’Udinese per Udogie), però resta difficile solo ipotizzare uno scenario simile.