Kessie e il Barcellona ai saluti: l’Inter c’è

MILANO - Come ampiamente previsto, le dichiarazioni di George Atangana, agente di Franck Kessie, erano giustificate dall’intenzione di abbassare il clamore mediatico intorno al suo assistito, dopo che alcuni media - tra cui Tuttosport - avevano dato notizia sul fatto che l’ivoriano, già stanco di essere comprimario al Barcellona, volesse tornare in Italia. L’agente ne avrebbe già parlato con il Milan (per nulla disposto ad accogliere un giocatore che non aveva accettato di rinnovare pochi mesi fa) e Inter, decisamente più possibilista. Kessie dai tempi dell’Atalanta è un pallino di Piero Ausilio e l’idea di averlo in squadra lo ha sempre affascinato. I problemi riguardano soprattutto la formula che può avere l’affare - l’Inter a gennaio non può andare più in là di un prestito con diritto di riscatto - al netto dei problemi di sovraffollamento che potrebbero crearsi in mezzo al ring.