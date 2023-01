Inter, tra Lukaku e Chelsea balla anche Dumfries

Romelu Lukaku e l’amore per l’Inter: «C’è soddisfazione per essere tornato. Il mio futuro? Tutti sanno ciò che voglio, devo fare tutto il necessario perché i nerazzurri vincano. Chiudere qui la carriera? Quello sì, anche se l’ultima stagione vorrei giocarla all’Anderlecht. All’Inter sto bene, il club ha questa ambizione di continuare a vincere. Mio figlio ha iniziato a giocare con l’Inter Academy: vogliamo rimanere qui anche per la famiglia. A fine annata parleremo, speriamo di trovare una soluzione». Come sostenuto da “Big Rom” nella lunga intervista a Sky, adesso «dovrà parlare il campo», ma la volontà comune è di proseguire insieme, possibilmente con uno sconto – lato società – rispetto all’attuale prestito di Lukaku, costato 8 milioni di euro, più bonus ai nerazzurri. Molti, forse troppi, per le casse dei vice campioni d’Italia, visto anche l’infortunio del centravanti che ha costretto l’atleta ai box per quasi tutta la prima parte della stagione.