Inter, adesso Dumfries vede Londra: tutti gli sviluppi

MONZA - Dopo la panca tattica con il Napoli (per controllare Kvaratskhelia era più consigliabile avere Darmian sulla fascia destra), Denzel Dumfries a Monza ha conosciuto un'altra panchina, stavolta per scelta tecnica. Non è dato a sapersi se è un indizio su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane, stante anche alle parole del suo agente, Rafaela Pimenta : «Denzel ha disputato un gran Mondiale e penso che all’Inter siano contenti - ha sottolineato ai microfoni della Rai -. A oggi è un giocatore dell’Inter, ha il club nerazzurro nel cuore, poi vediamo quello che succederà». Lo sguardo corre al Chelsea che deve ancora trovare il sostituto dell’infortunato Reece James . Il club di Stamford Bridge ha sondato pure il Celtic per Juranovic e l’ Atletico Madrid per Molina , ma il primo nome della lista è proprio quello di Dumfries che piace per la sua fisicità che può essere determinante in Premier.

L’Inter spara alto

Il fatto che Pimenta ragioni in ottica gennaio aiuta a capire quanto forte sia il pressing dei Blues. L’Inter - al momento - non è intenzionata a privarsi di nessuno a gennaio (anche perché andrebbe trovato un sostituto), ma vuole ripetere in fotocopia l’operazione Hakimi col Psg (accordo in primavera e cessione entro il 30 giugno). Però col Chelsea va trovato un accordo - con tanto di sconto - pure per Lukaku e la sensazione è che la Supercoppa possa essere un punto di svolta: fino a Riad non si muoverà nulla, dopo potrebbero spalancarsi ipotesi al momento non preventivabili in nome degli ottimi rapporti tra i due club e in ossequio alle direttive di Suning sulla necessità di incassare 60 milioni entro la chiusura del bilancio. Che, non a caso, è pure quanto chiedono i nerazzurri per l’olandese...