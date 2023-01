L'Inter cambia: Fabbian è il primo rinforzo estivo

MILANO - È Giovanni Fabbian il primo rinforzo estivo dell'Inter. Il centrocampista, autore di una doppietta alla Ternana, tornerà alla base e prenderà il posto in rosa di Roberto Gagliardini. Per un riservista svincolato, arriverà un talento su cui il ds Piero Ausilio punta forte. Operazione che è in linea con l'impostazione che il responsabile dell'area tecnica vuole dare per l'Inter che verrà, dove ci saranno sempre più giocatori giovani dall'ingaggio sostenibile. Per questo motivo i nerazzurri puntano forte pure su Valentin Carboni che già in questa stagione ha lavorato agli ordini di Simone Inzaghi. Per Fabbian è stata scelta una strada diversa, ma il prestito secco alla Reggina ha dato ottimi frutti, come provano i 7 gol già segnati in campionato agli ordini di Pippo Inzaghi: non si fa peccato a pensare che Simone chieda settimanalmente i progressi del ragazzo, in attesa di abbracciarlo ad Appiano in estate.