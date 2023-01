Inter, la strategia di Marotta passa dal centro

MILANO - Inter-Empoli ultima partita a San Siro per Milan Skriniar ? Andrebbe chiesto a Nasser Al-Khelaïfi, proprietario del Paris-Saint Germain. Il club francese ha l’accordo con il giocatore sulla base di 8 milioni più bonus per 4 anni (6.5 per arrivare a 6.8 l’offerta dell’Inter) ma nulla - fanno sapere gli attori della vicenda - è stato ancora firmato. Il finale della storia si conosce a meno di colpi di scena al momento non all’ordine del giorno. Resta da capire se arriverà l’offerta per anticipare a ora il trasferimento di Skriniar. Una classifica in Ligue 1 non certo esaltante, l’imminenza del big match di Champions con il Bayern Monaco e pure i buoni rapporti tra le due società sono tre buoni motivi per pensare che l’offerta arriverà.

Inter, quei 20 milioni

L’Inter punta a incassare 20 milioni per il cartellino - quanto ai tempi speso da Marotta per avere Eriksen già a gennaio - però anche a 15 potrebbe arrivare il via libera. Soldi che verranno in parte reinvestiti per Tiago Djaló che in estate il Lilla valutava 8 milioni ma ora difficilmente si accontenterebbe di una quindicina per il portoghese che è amicissimo di Leao. Affare che comunque porterebbe vantaggi importanti in termini di abbattimento del monte ingaggi oltre ad assicurare un talento in prospettiva su cui all’Inter tutti sono pronti a scommettere. Certo, Skriniar è un’altra cosa, ma lui ha scelto il Psg.