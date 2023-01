Inter: Calhanoglu spinge Brozovic al Barça. Incastro per Kessie

Il rinnovo ormai prossimo del turco è l'architrave su cui può poggiare l'operazione per far tornare in Italia l'ivoriano che non trova spazio al Barça

Stefano Pasquino 27 . 01 . 2023 20:20 1 min InterInzaghikessie

© Marco Canoniero

MILANO - Dentro Chalanoglu, fuori Brozovic. L'imminente rinnovo del turco (le parti hanno raggiunto un accordo di massima con piena soddisfazione dell'interessato) può essere viatico per la partenza del croato. Nel suo ruolo si è ormai consacrato il collega e in più c'è Asllani. A completare il quadro, il fatto che a bilancio il cartellino di Brozovic è stato pienamente ammortizzato, quindi una sua cessione per 40-45 milioni, sarebbe un jackpot per i conti nerazzurri. Kessie, voglia di tornare a Milano L'idea sposata da alcuni mediatori è coinvolgere nell'operazione il Barcellona dove c'è Franck Kessie, da sempre pallino di Ausilio e, soprattutto, giocatore funzionale all'Inter che verrà considerato che l'addio di Gagliardini priverà l'Inter dell'unico centrocampista fisico nel mazzo a disposizione di Inzaghi. La trattativa con i blaugrana non è semplice da impostare anche perché l'Inter non può accettare uno scambio alla pari ma vuole un conguaglio. Se ne riparlerà nei prossimi mesi, intanto Calhanoglu è pronto a firmare un nuovo contratto: era arrivato per tappare il buco lasciato dal traumatico addio di Christian Eriksen e oggi è al centro dell'Inter: niente male...