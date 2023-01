Inter, ora Skriniar non deve finire come Icardi

MILANO - Alla fine, ha avuto ragione l’Inter. Milan Skriniar è rimasto alla base e saluterà tutti a fine stagione. Il rapporto con il mondo nerazzurro si è pesantemente deteriorato negli ultimi giorni soprattutto “grazie” alle parole del suo procuratore che, mentre Skriniar era in campo (e poi espulso) contro l’Empoli, ha di fatto ufficializzato l’addio, sottolineando come non ci fossero possibilità di un rinnovo con l’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno preso la questione per le corna, dicendo alla squadra prima della gara di Cremona che Skriniar aveva firmato con il Psg che fino al gong pensava (o meglio, sperava) di portarlo a Parigi già entro la fine di questa sessione di mercato. Così non è stato ma ora i piatti sono tutti rotti e toccherà a Simone Inzaghi, con tutta la diplomazia che possiede, cercare di mettere una pezza alla situazione, anche perché lui sul valore del ragazzo lui non ha mai avuto dubbi. In tal senso bisognerà capire come sarà il fattore ambientale, al netto del fatto che Skriniar non indossi più la fascia: a tal proposito va fatta una precisazione, considerato che il capitano resta Samir Handanovic e la fascia va semplicemente al più anziano in campo in assenza di chi porta tuttora i gradi (come prova il fatto che sia toccato al portiere alzare al cielo la Supercoppa).