Inter, ecco i nomi per il dopo Skriniar

L’Inter lavora per il dopo Skriniar. Prima però la dirigenza nerazzurra vuole puntellare le altre caselle della difesa. Entro le prossime settimane si attende una risposta per il rinnovo di Stefan de Vrij, finito sul taccuino del Villarreal, che piace pure in Patria (dove però non possono permettersi l’ingaggio) e a svariati club della MLS. Se l’olandese dovesse decidere di lasciare Milano, potrebbe aumentare il pressing su Chris Smalling, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione, ma il preferito per il ruolo di centrale rimane Perr Schuurs del Torino. Acerbi vuole restare, ma si dovrà trovare la quadratura con la Lazio, con i nerazzurri, forti della volontà del calciatore, che chiederanno uno sconto a Lotito rispetto ai 4 milioni previsti per il riscatto del cartellino.