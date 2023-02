Inter: Ausilio, blitz a Londra

MILANO - Missione londinese per Piero Ausilio. Il direttore sportivo ha approfittato della settimana libera da impegni (l’Inter giocherà a Genova con la Samp lunedì) per fare un blitz nella City. Obiettivo, naturalmente, rinsaldare i contatti con i principali operatori di mercato. L’Inter - non va dimenticato - dovrà centrare l’obiettivo posto da Suning, vale a dire vendere per 60 milioni entro il 30 giugno e il mercato inglese è quello dove è possibile trovare terreno fertile per mettere a segno qualche colpo in uscita. Tutti gli indizi portano a Denzel Dumfries a lungo inseguito dal Chelsea che ha soltanto rimandato il discorso all’estate. Occhio anche alla situazione di Neto che lascerà il Bournemouth a fine stagione e può essere un vice Onana affidabilissimo.