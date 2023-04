Retegui già saluta il Tigre: l'Inter lo aspetta

MILANO - «Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene. A giugno la Nations League? Se mi dovessero chiamare, cercherò di fare del mio meglio. In caso contrario, tiferò da qui». Così parlò, a Espn, Mateo Retegui. All’Inter c’è una trattativa che viaggia parallela alla qualificazione Champions: quella per l’attaccante. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin con il centravanti del Tigre nutrono la convinzione di poter ripetere il colpo-Lautaro mentre l’interessato - anche per effetto della fresca convocazione in Nazionale - vuole fortissimamente sbarcare in Italia proprio per poter giocarsi alla pari con la concorrenza la volata che porterà ai prossimi Europei. Le gare in azzurro, nonostante i gol segnati a Inghilterra e Malta, hanno confermato il fatto che il ragazzo abbia un modo di giocare settato sul calcio sudamericano e una stagione in Italia potrebbe fare da acceleratore esaltandone le indubbie qualità («Mateo è un goleador», la sentenza del Mancio, uno che di giocatori di talento se ne intende). L’Inter da mesi lavora a fari spenti sul giocatore che a gennaio era stato un passo dall’Udinese anche per la consapevolezza che il parco attaccanti andrà rinnovato, questo - come sottolineato - a prescindere dalla qualificazione alla Champions che verrà. Propedeutico all’inizio della trattativa vera e propria il riscatto, da parte del Tigre, del 50% del cartellino che è proprietà del Boca Juniors (valutata 2,5 milioni: al club xeneize resterà comunque pure una percentuale sulla futura rivendita). Se a gennaio il centravanti poteva essere acquistato per una decina di milioni, ora ne vale già il doppio e il Tigre - ovviamente - punta ad alimentare l’asta. In tal senso, da qualche settimana ha trovato sponda nell’Eintracht Francoforte che, rassegnato a perdere Kolo Muani (messo nel mirino del Bayern), ha individuato proprio nell’oriundo il sostituto ideale, nella speranza che Retegui possa ripercorrere le tracce del francese, protagonista pure del Mondiale in Qatar. L’Inter, dal canto suo, sa che la preferenza di Retegui e del suo entourage va al campionato italiano, però certamente - alla luce dei tanti movimenti intorno al giocatore - non può sperare di giocare al risparmio nella trattativa.