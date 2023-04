Inter, Onana para pure... il bilancio

MILANO - Almeno cinquanta milioni. L’Inter fissa il prezzo per Andrè Onana. Il big destinato alla partenza è (per ora) soltanto lui, ma anche per questo il club nerazzurro tiene alto il valore del cartellino. Una plusvalenza monstre, quella per Steven Zhang, con sentiti ringraziamenti a Piero Ausilio e Dario Baccin che hanno bloccato il portiere dell’Ajax quando era out per squalifica e i riflettori su di lui si erano un po’ spenti. Il camerunese era in scadenza e così Suning potrà godersi una maxiplusvalenza. Chelsea, in primis, e Manchester United si sono già informati.