Inter, situazione fasce: idea Buchanan e occhio a Perisic

Sembrava fosse difficile fare meglio dopo Hakimi e Perisic . E invece l’ Inter , seppur con rendimenti diversi, è riuscita a ovviare alla partenza dei due esterni con Dumfries e Dimarco , ma anche grazie alle prestazioni del jolly Darmian e il recupero di Gosens . Con questi quattro giocatori - più Bellanova - ha tenuto uno standard alto che ha permesso alla squadra di raggiungere i traguardi ormai noti. Ma, in vista della prossima stagione, è possibile che il viavai sulle fasce prosegua, anche perché solo Dimarco, ormai titolare anche nella Nazionale azzurra, è certo di essere uno dei quattro esterni per l’annata 2023-24. Darmian ha infatti dimostrato di essere un perfetto terzo di difesa e, in attesa di capire chi sarà l'erede di Skriniar , quasi certamente inizierà la stagione come “braccetto” di destra titolare, mentre Dumfries e Gosens rimangono due profi li in uscita.

Inter, Dumfries e Gosens sul mercato

È vero che l’Inter, con il percorso nell’attuale Champions e la qualificazione alla prossima, ha dato una spallata importante ai propri bilanci, ma la dirigenza, per operare con più agilità sul mercato, potrebbe ricorrere comunque al player trading. Dumfries ha raggiunto dei picchi importanti proprio nelle notti europee, il suo rendimento stagionale è stato però inferiore a quello della prima annata; Gosens lentamente è tornato ad avere una condizione fisica brillante, senza comunque tornare ai livelli atalantini. Insomma, se dovessero arrivare off erte, l’Inter non farebbe le barricate: l’olandese, soprattutto nel periodo post Mondiale, aveva mercato in Premier; il tedesco piace a molti club in patria.

Buchanan e Perisic nel mirino

A dire il vero il giocatore che da mesi sembra maggiormente indiziato a partire è Dumfries, con il club nerazzurro che da tempo ha messo nel mirino il canadese Tajon Buchanan del Bruges. Buchanan nasce ala offensiva, ma si è disimpegnato anche da quinto; l’Inter, che cerca un elemento più abile di Dumfries a creare la superiorità numerica, in lui ha visto le doti adatte per il gioco di Inzaghi. In Belgio hanno già parlato di accordo trovato intorno ai 15 milioni. A dire il vero l’operazione non è ancora a un livello così avanzato, ma di certo Buchanan è fra gli obiettivi principali per la destra. E a sinistra? Gosens ha sempre detto di voler rimanere e senza offerte congrue, l’Inter non lo venderà. Ma in caso di addio, attenzione un’operazione clamorosa: il ritorno di Perisic. Il croato ha già inviato diversi messaggi, nelle scorse settimane è apparso a San Siro per l’euroderby ed è annunciato in tribuna anche a Istanbul. L’avventura al Tottenham non è stata esaltante e la squadra non si è qualifi cata per le prossime coppe europee. L’Inter non è contraria a un ritorno in stile Lukaku ma, oltre all’eventuale uscita di Gosens, servirebbe anche un sacrificio economico di Perisic (che a Londra guadagna 6 milioni). Alternative? In Italia vengono monitorati Parisi (Empoli), Holm (Spezia) e Mazzocchi (Salernitana).

Inter, idee Pavard e Nacho

A proposito di esterni, seppur difensivi, attenzione a Pavard: il francese, riferisce la Bild, ha comunicato al Bayern di voler cambiare squadra. Ha il contratto fino al 2024 e una valutazione intorno ai 15-20 milioni. L’Inter a gennaio aveva pensato a lui in caso di immediata partenza di Skriniar, ma Pavard e Bayern frenarono l’operazione. Ora il vento è cambiato, col giocatore che non disdegnerebbe un’esperienza in Serie A e a Milano. Il Milan in difesa al momento è coperto, mentre l’Inter dovrà rimpiazzare Skriniar. E a zero, si avvicina Nacho, jolly difensivo in uscita dal Real Madrid.