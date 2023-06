Ceballos nuova idea per l’Inter. Brozovic da monitorare

MILANO - Dopo Nacho, Dani Ceballos. L’Inter è con testa, cuore e fisico proiettata alla finale di Champions, ma i dirigenti nerazzurri non stanno certamente fermi. La costruzione della squadra che la prossima stagione dovrà provare la scalata allo scudetto per raggiungere l’ambita seconda stella è già iniziata, anche perché, in attesa di capire come evolveranno le vicende in attacco di Lukaku (eventuale prestito col Chelsea da ridiscutere) e Dzeko (contratto in scadenza), la certezza è che andrà rimpiazzato in organico Skriniar che andrà al Psg.