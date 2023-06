“Clamoroso Barella, c’è il Newcastle: offerta all’Inter e ingaggio da top”

Il Newcastle vuole Nicolò Barella e si parla di un'offerta già pronta pari a 50 milioni di sterline. L'indiscrezione viene dal Telegraph Sport: il club di Premier League ha stanziato la maggior parte del proprio budget sul mercato per ingaggiare due centrocampisti: oltre a Barella, l'altro nome trapelato sarebbe quello di James Maddison del Leicester. Secondo più fonti, si parla di intensi colloqui in corso negli ultimi giorni tra le due parti ma c'è ancora del lavoro da fare per concludere i negoziati. Per Barella in Premier League ci sarebbe pronto un contratto da top player che lo farebbe diventare il calciatore più pagato dell'intera rosa dei Magpies.