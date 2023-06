Inter, con le inglesi non è periodo? “Chelsea, no per Lukaku e Koulibaly”

A Romelu Lukaku è stato offerto un contratto da 16 milioni di sterline all'anno per unirsi ad Al-Hilal in Arabia Saudita: l'indiscrezione di mercato arriva direttamente dalle pagine dell'Evening Standard. La punta belga non gradirebbe questa destinazione anche se sta facendo di tutto per convincere il Chelsea a lasciare Londra. Lukaku guadagna circa 11 milioni di sterline all'anno nei Blues e il suo scopo è quello di giocare ancora ai massimi livelli in Europa, soprattutto dopo la delusione ancora non passata della finale di Champions League persa contro il Manchester City.