"Real Madrid, assalto a Lautaro: Ancelotti lo vuole con Hakimi"

Il Real Madrid all'assalto di Lautaro Martinez . Lo riporta il Mundo Deportivo, secondo cui l'attaccante argentino sarebbe uno dei due grandi obiettivi di Carlo Ancelotti nella prossima sessione di calciomercato. Il tecnico italiano, che continua a sognare Mbappé , ha individuato in Lautaro il sostituto perfetto di Karim Benzema, che ha lasciato i blancos dopo anni di trionfi e gol . L'attaccante dell' Inter è reduce da una grande stagione caratterizzata da belle soddisfazioni e tante reti con i nerazzurri e dal Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar. Secondo il quotidiano spagnolo, l'argentino sarebbe felicissimo di poter giocare nel Real.

Real, l'altro obiettivo di Ancelotti è Hakimi

Il secondo principale obiettivo di Ancelotti sul mercato è Achraf Hakimi. Come riporta Mundo Deportivo, l'esterno marocchino vuole lasciare il Psg e avrebbe il desiderio di tornare a Madrid, dove è cresciuto nelle giovanili dei blancos, dopo le esperienze a Dortmund, a Milano con l'Inter e a Parigi. Il tecnico italiano del Real punta Hakimi per rinforzare la fascia destra in difesa, dove al momento ha a disposizione solo Dani Carvajal. Sembrano esserci però due ostacoli per il ritorno del marocchino ai blancos: il contratto con il Psg che scade nel 2026 e un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione con i parigini.