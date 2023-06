Dumfries: "Mercato? Io sto bene all'Inter, non ho un motivo per andarmene"

ENSCHEDE (Paesi Bassi) - " Sono molto orgoglioso di giocare per l'Inter. Questi due anni sono stati fantastici . Sono orgoglioso ogni giorno, quando guido verso Appiano. Ma il calcio è molto dinamico, i giocatori vanno e vengono. Io non ho alcun motivo per andare via, amo l'Inter. Ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà . Ma sono orgoglioso di giocare per l'Inter". Sono le parole - ai microfoni di Sky - pronunciate dall'esterno dell'Inter Denzel Dumfries - al centro di numerose voci di mercato già dallo scorso gennaio - che con la nazionale olandese sfiderà domani l'Italia di Mancini nella finalina per il 3° posto di Nations League.

Dumfries su Olanda-Italia di Nations League

"Siamo tutti orgogliosi di giocare per la nazionale olandese. Avremmo preferito giocare per il primo e il secondo posto, ma la realtà è che questa è l'ultima partita prima delle importanti gare di qualificazione che giocheremo dopo. Per me questa partita è uno stimolo in più perché giocherò contro molti miei compagni di squadra dell'Inter. Sarà una partita speciale. Prima di queste partite internazionali, le Final Four erano argomento caldo nello spogliatoio dell'Inter. Dopotutto è un premio e l'Italia ha mancato il Mondiale. Più compiti difensivi? Andare in profondità è una delle mie qualità, ma prima di tutto sono un difensore. Se mi sento come una tigre in gabbia ora che non posso sempre andare avanti? No, non è così. Accanto a chi preferiresti sederti: accanto a Koeman o accanto a Louis van Gaal? (Il riferimento è ai baci che gli diede l'ex ct durante i Mondiali in Qatar, ndr) Penso che siano entrambi allenatori molto rispettati e mi piacerebbe sedermi accanto a entrambi", la risposta diplomatica di Dumfries in conferenza stampa.

