Lukaku, c’è soltanto l’Inter: Chelsea sempre più irritato

MILANO - Squilla il cellulare di Lukaku: «Pronto Romelu? Sono Todd Boehly, il proprietario del Chelsea. Che ne dici se provassi a convincere Pochettino a tenerti in squadra?». La risposta del belga: «Grazie boss, ma voglio restare all’Inter». Altra chiamata: «Salamalekum Big Rom, sono Fahad bin Nafel, credo che la riunione a Parigi sia andata bene. Sarebbe disposto a trasferirsi a peso d’oro Al-Hilal?». Replica gentile, ma secca del centravanti: «Grazie, ma non mi interessa, voglio restare all’Inter». Si illumina ancora il display: «Ciao Rom, sono il tuo amico Yormark, della Roc Nations Sports. So perfettamente quale sia il tuo desiderio, ma potremmo cercare di piazzarti lo stesso in qualche top club europeo che non sia quello nerazzurro. Che ne dici?». Un breve sospiro e poi l’ennesima sentenza: «Caro Michael, conosci già la mia decisione. Voglio restare all’Inter. Non cambio idea, mettetevelo in testa. Tutti». Negli ultimi giorni è andata più o meno così. Nessuna cimice è stata inserita nel cellulare di Lukaku, ma il contenuto delle conversazioni lavorative e dei desiderata del ragazzo, parola più, parola meno, non si distoglie di una virgola da quanto voluto con forza da Romelu un annetto fa, quando grazie anche al suo pressing asfissiante riuscì a tornare a vestire il nerazzurro. E oggi, due trofei conquistati dopo e con l’amarezza di una finale di Champions ancora da smaltire, il succo del discorso è invariato: Big Rom ha ribadito ancora una volta la propria volontà, quella di non muoversi da Milano e di cercare di conquistare altri trofei col club di Viale della Liberazione, a partire dal prossimo campionato che dovrà regalare, secondo le intenzioni della punta e di tutti gli interisti, la seconda stella ai nerazzurri.