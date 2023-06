Inter, Lukebakio è l'obiettivo per l’attacco. E che intesa con Lukaku!

Chi ha visto la gara tra Belgio e Austria ha ben capito perché l’Inter abbia deciso di congelare la trattativa Retegui per puntare su un attaccante che abbia caratteristiche differenti rispetto a quelli presenti attualmente in organico. Dato per scontato che alla fine il Chelsea cederà nel tira e molla con Romelu Lukaku (l’interessato parlerà personalmente con Todd Boehly per agevolare il prestito-bis), non si fa fatica a intuire perché il primo nome della lista in mano a Piero Ausilio e Dario Baccin sia quello di Dodi Lukebakio. Lui e Lukaku , insieme, fanno sfracelli: tre gol firmati in tandem (Dodi rifinitore, Rom stoccatore) nelle prime due gare di qualificazione europee con Svezia ed, è storia recente, Austria. Lukebakio , in pratica, fa quello che non è mai riuscito a Correa (era sta- to preso per questo) e che invece era nelle corde di Alexis Sanchez che però, oltre ad avere un ingaggio da pascià, mal sopportava l’idea di non essere titolare.

Piace Balogun (ma costa)

Dalla LuLa al LuLu (meglio LuLù) non cambia soltanto una vocale: vero è che Lautaro resta pietra angolare dell’attacco nerazzurro, ma è altrettanto vero che le eclissi dell’argentino (una costante negli anni milanesi) hanno convinto il club a setacciare il mercato in cerca di altre soluzioni per l’attacco, ovvero quel piano B che Simone Inzaghi non ha avuto quando i suoi goleador si sono tutti inceppati contemporaneamente. Altro profilo che piace all’Inter è quello di Folarin Balogun, tornato all’Arsenal dal prestito al Reims dove ha segnato 21 gol. Problema è che per quest’ultimo i Gunners chiedono 40 milioni, mentre Lukebakio può essere acquistato per una decina, quanto chiede l’Hertha Berlino che vuole monetizzare dalla cessione di un giocatore che andrà in scadenza nel 2024 dopo essere retrocesso in Zweite Liga. L’interessato - che nell’ultimo campionato ha segnato 11 gol - è pronto a salutare e sa che c’è la coda per lui. Dietro all’Inter sono in fila Fiorentina e Villarreal - per citare i club più titolati - ma, ça va sans dire, la preferenza di Lukebakio va ai nerazzurri e non solo per il feeling che lo lega a Lukaku.

Si va a dama con Gosens?

Il problema - come per Frattesi - è sempre lo stesso, ovvero l’input di Suning per cui ogni operazione in entrata debba essere finanziata preventiva- mente da un’uscita che, stante all’addio ormai prossimo di Edin Dzeko (il procuratore è volato a Istanbul per perfezionare gli accordi presi col Fenerbahçe), potrebbe non essere legata al nome di Correa, altrimenti servirebbero due rinforzi in attacco (difficile pensare che nei quattro possano trova- re spazio Satriano, di rientro dal prestito all’Empoli, oppure Valentin Carboni). A mandare a dama Ausilio potrebbe però essere la cessione di Robin Gosens unita all’addio di Dzeko (il cui stipendio pesava 10 milioni per le casse societarie, senza considerare i bonus). Se dall’Union Berlino - in vantaggio sul Wolfsburg - dovessero arrivare una ventina di milioni, il direttore sportivo potrebbe trovare le risorse per portare l’affondo su Frattesi (affare da 30 milioni più il cartellino di Mulattieri, valutato 5 milioni: oggi l’Inter eserciterà il diritto di “controriscatto” dal Frosinone) e Lukebakio. Quanto per primo si augura pure Inzaghi che sarebbe ben contento di ritrovare il 13 luglio, giorno dell’adunata ad Appiano, un’Inter già completa in tutti i reparti, considerato che obiettivo dell’allenatore è partire forte, anche per dare un segnale netto ai naviganti sulle ambizioni scudettate dell’Inter.

Asllani: no al prestito

A proposito: pure nel caso (sempre più probabile, ovviamente al netto di un golpe della Juventus) in cui dovesse arrivare Frattesi, Kristjan Asllani non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter: «Andare in prestito? No. Quest’anno sono cresciuto molto e ho imparato parecchio da Brozovic e Calhanoglu. Non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter», le parole rimbalzate dal ritiro dell’Albania. Non è dato a sapersi se l’interessato cambierà idea a fine mercato, certo è che lì in mezzo la strada inizia a essere molto trafficata per lui...