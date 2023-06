Inter, che assedio: Manchester United su Onana, c’è Vicario

Dopo il riscatto di Acerbi e l'acquisto del difensore tedesco Bisseck (completati grazie agli incassi per Pirola e Zaniolo), adesso Marotta e Ausilio per muoversi sul mercato hanno bisogno di altre uscite e il rischio, per assurdo, è che l’eccellente cammino in Champions trasformi la rosa nerazzurra in terreno di caccia delle potenze europee. Quindi, se da un lato i dirigenti cercano di vendere i giocatori meno centrali al progetto (Gosens e Correa), dall'altro potrebbero sentirsi bussare alla porta per i titolarissimi, come Onana (Manchester United), Barella (Newcastle, ma anche Liverpool e Chelsea) e Dimarco (ancora United). Simone Inzaghi ha chiesto alla dirigenza di mantenere l’ossatura della squadra, ma è evidente che un club in regime di autofinanziamento non potrà dire di no a offerte... indecenti. Che per Onana significano almeno 60 milioni, per Barella 80 e per Dimarco 40.