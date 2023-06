Inter, pure Onana ai saluti: Ausilio in Inghilterra

Inter, tripla operazione

L’Inter non demorde sul fronte Lukaku, la primissima richiesta di Inzaghi per inseguire lo scudetto. I dirigenti stanno ragionando su quale strada intraprendere per sedersi nuovamente col Chelsea e sottoporre un’offerta che vada oltre il semplice prestito. I Blues si aspettano una proposta a titolo definitivo o in prestito con obbligo e vorrebbero incassare 40 milioni, l'Inter non vorrebbe spingersi a tanto, ma per fare una proposta ha bisogno di soldi che potrebbero arrivare, oltreché dalla cessione di Brozovic e da quelle eventuali di Gosens (Union Berlino), Dumfries e alcuni giovani fuori dal progetto, anche da Onana. Inzaghi vorrebbe tenere il portiere, ma il Manchester United su richiesta di ten Hag è in pressing sul camerunese e se arriverà un'offerta intorno ai 50 milioni, sarà difficile per l'Inter dire di no. La sensazione è cha Ausilio si trovi in Inghilterra proprio per Onana, ma un contatto col Chelsea ci sarà, anche perché andrà definito l'affare Azpilicueta: lo spagnolo dovrebbe liberarsi dai Blues e firmare poi un biennale.

