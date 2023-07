Inter, il vertice di mercato in sede per riprendere Lukaku

Un vertice in sede finito ben oltre l’ora di cena ha dato il via all’operazione Lukaku . La spinta l’ha data l’Al-Nassr, ufficializzando l’acquisto di Marcelo Brozovic. Affare che fa tutti contenti: l’Inter ha incassato 18 milioni, il croato andrà a guadagnarne 100 - compreso il premio alla firma - per tre anni. Soldi che il club nerazzurro utilizzerà per riportare a casa Big Rom. La notizia, l’aveva data nel pomeriggio Alessandro Antonello, amministratore per la parte corporate del club « Lukaku è la priorità, se ne sta occupando Marotta ».

Questo mentre da Londra rimbalzavano le parole di Mauricio Pochettino. Il neo allenatore del Chelsea, parlando dei massimi sistemi riguardo al suo ormai prossimo insediamento a Cobham, ha pronunciato alcune parole che tutti hanno inteso come frecciate indirizzate a Lukaku: «Amiamo i bravi giocatori, giocatori con capacità e poi talento, ma vogliamo anche persone che vogliono stare con noi in questo club ed essere davvero aperte per aiutare il club a raggiungere ciò che vogliamo».

In pratica, esattamente il contrario di quanto pensa Lukaku circa la sua esperienza al Chelsea. Per il centravanti belga è un capitolo chiuso: ha provveduto a dirlo allo stesso Pochettino (che inizialmente credeva di poter contare su di lui) e ora si sta allenando a Olbia - come un’estate fa - nella speranza che quella in Costa Smeralda possa essere una tappa di avvicinamento verso Milano. L’anno scorso è andata bene e chissà che nelle scelte del centravanti in tema di ferie estive non sia pesata pure un po’ di scaramanzia. Restando ad argomenti più concreti, il suo Lukaku l’ha fatto rompendo con il Chelsea e accettando di ridursi in modo consistente l’ingaggio pur di restare all’Inter (sul quanto dipenderà pure dallo sforzo economico che il club dovrà fare per acquistarlo), la partita vera comunque si giocherà tra i club. Ausilio è pronto a riprendere la strada per Londra anche per rinsaldare i rapporti diplomatici tra le parti. La prima offerta del club nerazzurro sarà di 5 milioni per il prestito e 30 per l’obbligo di riscatto, una decina in meno rispetto a quanto il Chelsea avrà a bilancio Lukaku tra un anno. Base di partenza per trattare anche in considerazione che il club di Stamford Bridge risparmierà l’ingaggio del belga. Simone Inzaghi freme perché ha messo il ritorno del suo terminale in attacco in cima ai pensieri e ora, grazie a Brozovic, l’Inter ha la forza per affondare anche a costo di perdere il vantaggio accumulato su Frattesi: rischio calcolato, vista l’importanza capitale del belga nel gioco dell’Inter.

L’allenatore, in cuor suo, si augura pure che Andrè Onana resti alla base anche perché perderebbe, dopo Brozovic, un altro formidabile costruttore di gioco. Pensiero comune a chi dirige l’area tecnica: per questo motivo il sacrificio del camerunese sarà fatto soltanto nel caso in cui arrivasse un’offerta a cui sarebbe impossibile dire no. L’Inter, a tal proposito, valuta Onana 60 milioni, cifra a distanza siderale dai 40 milioni che intende mettere sul piatto il Manchester United, peraltro fi no a ieri concentrato sulla trattativa Mount, proprio con il Chelsea. Nonostante Onana sia il preferito da ten Hag, i Red Devils - che devono utilizzare il budget pure per un grande centravanti - hanno iniziato a guardare alternative più economiche all’interista (tra cui Bijlow, portiere del Feyenoord). La situazione è quanto mai fl uida come il mercato intorno a Robin Gosens, altro big in uscita, valutato 15 milioni (Union Berlino, Wolfsburg e Bournemouth sulle sue tracce). Grazie alla partenza di Brozovic - che libererà 12 milioni nel monte ingaggi - presto verranno annunciati i rinnovi di Calhanoglu (2027) e Bastoni (2028), operazioni già chiuse dai dirigenti.

