Inter, Ausilio ds highlander del mercato: passano le proprietà, lui resta

Ausilio è ds ininterrottamente dal 2010 e ha vissuto sulla propria pelle gli ultimi echi della grandeur morattiana, la breve era Thohir (l’indonesiano ha comunque avuto il merito di trasformare l’Inter da società “di famiglia” ad azienda) fino all’epoca Suning, iniziata col botto e proseguita all’insegna dell’auto-finanziamento. Nessuna, tra le grandi, ha avuto per tanti anni un unico referente per il mercato.

Ausilio in Inghilterra per cedere Onana

Da Juve e Milan a Roma, Lazio e Napoli: nessuna come Ausilio e l'Inter

La Roma, unica in estate a confermare il ds - Tiago Pinto -, nel 2010 aveva Pradè come responsabile del mercato e poi ha ingaggiato Sabatini, Massara, Monchi, ancora Massara, Petrachi e De Sanctis. La Juve dopo Paratici (2010-2021) ha avuto Cherubini, l’interregno di Manna e Giuntoli. Il Milan - chiusa l’epoca Braida (1986-2013), si è affidato a Maiorino, Mirabelli e poi ha puntato sempre su un tandem all’area tecnica (Leonardo-Maldini, Maldini-Massara, Furlani-Moncada). Detto della Lazio con Tare, pure il Napoli - nella presidenza De Laurentiis - è stato abbastanza conservativo nella gestione del mercato (Bigon dal 2010 al 2015, Giuntoli dal 2015 al 30 giugno di quest’anno). Nulla che a vedere con l’Inter dove Ausilio - dal 2017 coadiuvato da Dario Baccin come vice-ds - ha sempre gestito in prima persona le trattative anche forte di alcuni colpi importantissimi per il club nerazzurro, su tutti Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, la cui prematura cessione fa ancora sanguinare il cuore dell’interessato e pure... di Ausilio. I detrattori non gli perdonano la scelta di mettere Zaniolo nella trattativa Nainggolan (fondamentale però nella stagione successiva per arrivare in Champions), mentre negli ultimi anni il ds ha dovuto sempre agire con il “misurino” visti i rigidissimi paletti in cui si è dovuto muovere. Però, l’ha sempre sfangata: il che nel mondo del calcio non è poco...

Saltato Azpilicueta Ausilio punta un ex Juve