Brozovic, altro veleno: imbarazzo social per il saluto Inter, “bella foto”

Tra l'Inter e Marcelo Brozovic continuano i veleni dopo l'addio. Da ieri, lunedì 3 luglio, il croato è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell' Al Nassr e il club nerazzurro lo ha salutato oggi sui social in una maniera che ha fatto discutere. Una foto e stop, con lui girato quasi di spalle e un paio di righe di didascalia con presenze, trofei, gol segnati e un 'arrivederci Brozo'. Questa la scelta per 'ringraziare' il classe '92 dopo le 8 stagioni passate a Milano, terminate con la fascia di capitano nella finale di Champions League, per dirne una un onore al pari degli Javier Zanetti, degli Armando Picchi, dei Sandro Mazzola.

Questa scelta evidentemente non è stata gradita dal croato che ha commentato così: "grande saluto.. bellissima foto" con una faccina che ride. Commenti che sono arrivati a pioggia anche dai tifosi, spaccati sulla situazione: furiosi con la società per aver ceduto il giocatore e per come è stato trattato nel momento dell'addio, ma anche rabbiosi con il giocatore per aver polemizzato così. Una bufera epica, come il personaggio.