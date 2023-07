Frattesi-Inter: ci siamo. Nerazzurri in dirittura, tutti i dettagli

Frattesi all'Inter: numeri, dettagli e ricavi

In Emilia, in cambio, si trasferirà l'attaccante classe 2000 Samuele Mulattieri, valutato 6 milioni, reduce dal prestito al Frosinone. Frattesi firmerà un contratto quinquennale per un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. La Roma, che godrà comunque del 30% del ricavato dalla vendita del cartellino, e il Milan percorreranno altre strade. I rossoneri, soprattutto, tengono vivissima la pista dell'olandese Tijani Reijnders e sognano Ryan Gravenberch, in rotta con il Bayern Monaco.