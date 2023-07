Frattesi, è sempre più InterNazionale

Frattesi all'Inter è un'operazione che galvanizza non soltanto Simone Inzaghi e la tifoseria nerazzurra, ma anche Roberto Mancini. Non è difficile capire perché. Nella Serie A che in sette anni è passata dal 45 al 33,7 per cento di giocatori convocabili dalla massima rappresentativa, per il ct è una manna dal cielo contare sei Nazionali titolari in una formazione che si batte per lo scudetto e gioca in Champions League.