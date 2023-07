Inter, tre sfide da vincere: Inzaghi riapre il cantiere

MILANO – Simone Inzaghi ha già aperto il cantiere. Giovedì, trentatrè giorni dopo la finale di Istanbul, sarà tempo di raduno mentre il giorno precedente, all’ora dell’aperitivo, toccherà - come ormai da tradizione - all’allenatore e Beppe Marotta, amministratore delegato per l’area sport, “tagliare il nastro” sulla nuova stagione dell’Inter.

Inter, l'obiettivo è la stella

L’allenatore partirà in scadenza di contratto, ma non ne farà un dramma: a Inzaghi in primis interessa riavere Romelu Lukaku e questo suo desiderio si antepone anche al legittimo interesse di veder premiato quanto fatto nell’annata appena conclusa: due trofei vinti, Coppa Italia e Supercoppa di Lega, una finale di Champions e il 3° posto conquistato in campionato, utile comunque a blindare la qualificazione alla Champions che verrà, dove l’Inter ripartirà ai sorteggi dalla seconda fascia. Il ritorno a casa del belga, stavolta come giocatore nerazzurro, è considerato da Inzaghi pietra angolare su cui poggiare le speranze di seconda stella, anche perché è convinzione dello staff di ritrovare il Lukaku della seconda parte della stagione, ovvero un giocatore determinante contro ogni avversario in Serie A.