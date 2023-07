Inter, ecco Bisseck! Le novità su Onana e Lukaku: il mercato si accende

Dopo l'arrivo di Marcus Thuram e Fratessi (che ha già conquistato i tifosi), ora è il turno del promettende Bisseck. Il difensore classe 2000 è arrivato a Milano dopo la partenza da Düsseldorf.

Inter, le prime parole di Bisseck

"Sono pronto e felice di essere qui" - queste le prime dichiarazioni di Bisseck al suo arrivo. I nerazzurri hanno pagato all'Aahrus la clausola da 7 milioni e ora dopo le visite mediche, metterà nero su bianco: contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2028. Si è messo in mostra anche durante l'ultimo Europeo Under 21 con la Germania, giocando tutte le partite e segnando una rete. Vizio del gol che ha precedentemente confermato in campionato con il club, con il suo score che parla chiaro: 5 gol e 3 assist. Sicuramente una caratteristica che può far comodo ai nerazzurri.