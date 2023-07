Lukaku, l'Inter chiude Onana allo United: l'offerta definitiva al Chelsea

Andrè Onana è ormai a un passo dal Manchester United . Gli inglesi sono arrivati a 52 milioni , bonus inclusi, e basta ormai un ultimo - piccolo (visti i numeri della trattativa) - sforzo per arrivare alla fumata bianca, prevista tra oggi e domani. Erik ten Hag, dopo aver salutato David de Gea, avrà il suo numero uno - già compagno di avventure all’Ajax -, mentre l’ Inter avrà le risorse necessarie per completare il mercato .

Una cessione dolorosissima per Simone Inzaghi, che aveva in Onana un formidabile regista arretrato, ma necessaria in nome di un mercato che dovrà chiudersi con un saldo bilanciato tra acquisti e cessioni. Dal canto suo il camerunese farà un netto “upgrade” a livello di stipendio, considerato che allo United guadagnerà 7 milioni più bonus per i prossimi 5 anni.

Inter, tre sfide da vincere: Inzaghi riapre il cantiere

Per la porta intanto c’è Di Gennaro

L’ormai probabilissima partenza di Onana, priverà un altro portiere per il raduno (l’ex Ajax, in caso di mancato accordo, si sarebbe presentato alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti) e anche per questo motivo Piero Ausilio e Dario Baccin hanno deciso di accelerare per Raffaele Di Gennaro, acquistato a titolo definitivo dal Gubbio e ieri già arrivato a Milano: oggi l’ex canterano (requisito fondamentale per le liste), si sottoporrà all’iter delle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Di Gennaro prenderà il posto lasciato vacante da Alex Cordaz, andato all’Al-Nassr con Marcelo Brozovic.