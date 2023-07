Inter, Satriano ceduto in prestito al Brest: l'annuncio del club

Inter, Satriano ceduto in prestito al Brest . Operazione in uscita per l'Inter , che ha annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale la cessione " a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024" al Brest di Martin Satriano. L'attaccante classe 2001, all'Empoli nella passata stagione, ha già indossato la maglia del Brest per sei mesi nel periodo tra gennaio e giugno 2022.

Satriano e la stagione all'Empoli

Martin Satriano non ha vissuto una stagione facilissima in Toscana, vissuta comunque con 31 presenze e 2 gol. L'attaccante in prestito dall'Inter segna dopo appena 5 presenze con la magia dell'Empoli nel match contro la Salernitana fondamentale ai fini del risultato col match terminato 2-2. Da lì in poi, però, nessuna rete, solo l'assist, decisivo, messo a referto nell'1-0 col Sassuolo. Dopo 6 mesi torna al gol contro il Monza, che ai fini del risultato è significato poco, ma per Satriano ha significato molto per la sua autostima e per il suo proseguio della stagione.