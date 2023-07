Lukaku, salta l’Inter! Tifosi impazziti: “Traditore, peggio di Ronaldo”

"Faremo di tutto per riportare Lukaku all'Inter", nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione nerazzurra, Simone Inzaghi aveva rassicurato i tifosi sul futuro dell'attaccante belga. Riportarlo a Milano dopo il suo rientro al Chelsea, questa la missione della società per andare a completare il reparto offensivo.

Eppure in questa narrazione di amore eterno tra Lukaku e l'Inter qualcosa non è andato più per il giusto verso con la situazione che è diventata surreale. Il club nerazzurro e il Chelsea erano sicuri di poter trovare un accordo, ma la frenata e il gelo delle ultime ore hanno fatto clamorosamente sfumare la trattativa e il futuro di Big Rom è ancora tutto da scrivere.

"Lukaku peggio di Ronaldo e Icardi"

Nell'anno della vittoria dello Scudetto con Conte, Lukaku è stato l'uomo simbolo dell'Inter. Quella 2020/2021 è stata una stagione travolgente per il belga, diventato idolo dei tifosi nerazzurri tra vari baci alla maglia, allo stemma e dichiarazioni di attaccamento al club. Poi nell'estate l'offerta del Chelsea e l'addio con tanto di messaggio: "Interista per sempre, spero capirete la mia decisione". Un saluto amaro che tanti tifosi nerazzurri hanno fatto fatica a digerire, anche dopo il suo ritorno della scorsa estate quando Marotta ha deciso di riportarlo in nerazzurro.